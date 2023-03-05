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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الخشت ومفتي الجمهورية فى ندوة حول الوسطية والخطاب الديني بجامعة القاهرة .. البحوث الفلكية: حركة القشرة الأرضية في مصر لا تتأثر بالزلازل

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الخشت ومفتي الجمهورية فى ندوة مشتركة بجامعة القاهرة حول الوسطية والخطاب الديني.. اليوم

تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بعنوان "الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير"، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر، يعقبها حوار مفتوح مع الطلاب، وذلك غدًا الأحد 5 مارس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

 

اليوم.. انتهاء فعاليات الملتقى التوظيفى السنوي لجامعة عين شمس

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ، الملتقى التوظيفي السنوي للجامعة للطلاب والخريجين علي أن ينتهي اليوم الاحد الموافق 5 مارس 2023 .

 

لطلاب جامعة عين شمس.. اخر موعد للأشتراك بمعرض الأعمال الفنية التي تعبر عن قضايا المرأة

أعلنت جامعة عين شمس عن إقامتها لمعرض فني على هامش احتفالها بيوم المرأة المصرية ، خلال شهر مارس 2023، ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

 

آخر فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية.. هذا الموعد

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

 

الأهرامات صامدة.. البحوث الفلكية: حركة القشرة الأرضية في مصر لا تتأثر بالزلازل
منذ وقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر يوم 6 فبراير الماضي، ولم تتوقف الأخبار والحديث عن إمكانية حدوث زلازل فنشهد يوميآ مئات الأخبار عن توابع الزلزال المدمر في تركيا، وجاءت آخر تلك الآخبار عن تخوف المصريين من وقوع زلزال يدمر الآثار المصرية أو يتسبب في هدم الأهرمات وأبو الهول كما فعل الزلزال في قلعة حلب في سوريا وغازي عنتاب في تركيا.

 

جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التقويم الذاتي.. الثلاثاء
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى  لتنمية القدرات والمهارات، ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

القومي للبحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن النشاط الزلزالي
ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزقية، اليوم، الندوة المصرية اليابانية عن المخاطر الزلزالية والتى من المقرر عقدها فى رحاب المعهد.

 

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