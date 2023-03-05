لطلاب جامعة عين شمس.. آخر موعد للاشتراك بمعرض الأعمال الفنية عن قضايا المرأة

أعلنت جامعة عين شمس عن إقامتها لمعرض فني على هامش احتفالها بيوم المرأة المصرية، خلال شهر مارس 2023، ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنه سيتم قبول مختلف الأعمال الفنية التي تعبر عن قضايا المرأة واستراتيجيات التمكين: رسم، تصوير فوتوغرافي، نحت، فنون تشكيلية، في موعد أقصاه 8 من مارس 2023.

وتحتفل الدولة المصرية بالمرأة كل عام في الـ 16من شهر مارس، يحمل يوم السادس عشر من مارس عام 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار، ونضالها من أجل الاستقلال، لا سيما استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.

جدير بالذكر نظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "الترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضر فيها الدكتو فتحي محمد عبد الرؤوف، المترجم والمراجع بمنظومة الأمم المتحدة، بحضور طلاب الدراسات العليا بمختلف أقسام الكلية أعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الندوة قدم الدكتور فتحي محمد عبدالرؤوف، عددًا من المحاور المتعلقة بالترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة، بداية من عرض لمحة عن الترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة، كما استعرض المهارات الواجب توافرها في المترجم القانوني، والتحديات التي تواجه المترجم القانوني وسبل مواجهتها.

وتناول كيفية الاستفادة من الوثائق القانونية في التدرب على الترجمة، واستعرض المحاضر صعوبات الترجمة القانونية وأهمية الدراية الكاملة بالمصطلحات القانونية واستخدامها بدقة، وألقى الضوء على محركات البحث في الترجمة القانونية سواء المتعلقة بالقوانين التجارية أو القوانين الجنائية وغيرها إضافة إلى القواعد والمعايير التي يجب مراعاتها عند استخدام تطبيقات الترجمة الآلية في ترجمة النصوص القانونية.