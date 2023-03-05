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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التوظيف بعين شمس يستقبل طلاب وخريجي 6 كليات في اليوم الأخير

وظائف
وظائف

قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس، إن المركز اليوم نظم الملتقى التوظيفي السنوي للجامعة للطلاب والخريجين بمشاركة 50 شركة.


وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز أن الملتقى الذي يعقد بمقر المركز يشارك فيه أكثر من 50 شركة ستقوم بتقديم مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس، كما يتيح حضور الملتقى  لطلاب وخريجى الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

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وأضاف أن الملتقي سوف ينتهي اليوم الأحد، وهو مخصص لطلاب والخريجين من كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، و كلية البنات (قسم العلوم)  .

وأشار مدير مركز التوظيف بجامعة إلي أنه اليوم يمكن لطلاب والخريجين من كليات التجارة، الألسن، الآدابـ الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) دخول ملتقي التوظيف.

يذكر أن الجامعة دعت طلاب وخريجى الكليات والتخصصات بالحضور، وأولوية الحضور لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة وحديثي التخرج والخريجين لمدة ٣ سنوات ماضية.

جامعة عين شمس مركز التوظيف بجامعة عين شمس الملتقى التوظيفي السنوي بمشاركة 50 شركة طلاب والخريجين ب

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