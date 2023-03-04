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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق عين شمس..غدا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( انتساب - انجليزي )للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).
 

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (انتساب - إنجليزي) خلال الفترة من الاحد 5 مارس وحتى الخميس 23 مارس 2023.

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وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

 

جامعة عين شمس كلية الحقوق

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