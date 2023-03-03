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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الجسمي يشارك على الانستجرام مقطعا غنائيا لأحد كورالات جامعة عين شمس

كورال أون وهو يغنى
كورال أون وهو يغنى أغنية الفنان حسين الجسمي " سر السعادة"

شارك صباح اليوم الفنان حسين الجسمي على حسابه الشخصي بالانستجرام  مقطع غنائى لكورال  أون وهو يغنى أغنية الفنان حسين الجسمي " سر السعادة" و هذا يدل على إعجابه الشديد واشادته بأداء الكورال لأغنيته مما يعطى دفعة جديدة للكورال لتقديم الأفضل دائما.

وأضاف أن هذا ليس بجديد على كورالات جامعة عين شمس حيث شارك عدد من الفنانين مقاطع  غنائية بأداء كورال روح الشرق و كورال هارموني عربي . 

وتأتى هذه النجاحات نتاج لجهد دؤوب ومنظم واستراتيجية اتخذها قطاع التعليم والطلاب برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس فى دعم وتنمية جميع مواهب أبناء الجامعة .

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حيث قد أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود منذ ميلاد الكورال  أنه سيقف بقوة بجانب الكورال الوليد "كورال أون "حتى يحقق الشهرة والمكانة التي حققها كورال روح الشرق  وكورال هارموني وغيرهم على الساحة الفنية وفي كافة الأوساط والمحافل الهامة محلياً ودولياً.

ويخطو كورال أون الآن خطوات ثابتة في طريق النجاح والشهرة، وعن الفنان الكبير حسين الجسمي العاشق لمصر فقد عبر منذ سنوات عن حبه لمصر بقوله " أنا ومصر عينان في وجه واحد"  فهو فنان إماراتي عاشق لمصر  غنى لمصر وأهلها بحب وإخلاص، غنى العديد من الأغاني باللهجة المصرية، معبراً من خلالها عن نبض الشارع المصري، لذا هو يحظى بحب كبير وتقدير من  الشعب المصري.

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