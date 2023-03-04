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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس التيرم الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس أن تم إعلان نتيجة ثالثة عربى وانجليزى عام و ثالثة جغرافيا وعلم نفس انتساب.

 

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم فتح  باب التقدم للالتماسات لجميع نتائج ثالثة آداب عام وانتساب  ثالثة تربوى ادبى اليوم السبت 4 مارس حتى الخميس 9 مارس ولن تقبل اى التماس تقدم بعد الموعد المحدد .

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة  على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني .

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وكان قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، قافلة تنموية شاملة إلى قرية عرب القميعى بالصف بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة  الدكتورة أميرة يوسف، عميد الكلية، والدكتورة هبة بركات، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضمت القافلة نخبة متميزة وكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تخصصات متعددة، وشارك أطباء من كلية الطب في تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، وأنف وأذن، وجلدية، والأطفال، بجانب عيادات الصحة الإنجابية وطب الأسرة، وتم صرف العلاج المجاني المتبرع به العديد من شركات الأدوية بمعرفة طلبة وطالبات من كلية الصيدلة، لكي تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم تقديم ثلاث ندوات تثقيفية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لنشر الوعي بين أهالي القرية.

وقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض ندوة عن الكشف المبكر عن أمراض الثدي، وتغذية الأطفا.

وقامت عدد من طالبات كلية البنات فى الأقسام التربوية، بتقديم توعية بفصول محو الأمية لأهالي القرية.

كلية البنات جامعة عين شمس جامعة عين شمس ums نظام إدارة جامعه عين شمس الالكتروني قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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