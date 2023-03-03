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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

62 دارسًا.. حصاد "حياة كريمة بلا أمية" برعاية قطاع التعليم بعين شمس

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

للأسبوع الثاني علي التوالي وبدون توقف يستمر قطاع التعليم والطلاب في دعم المشروع القومي لمحو الأمية تحت شعار "حياة كريمة بلا أمية" والذي تم إطلاقه في إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة في المبادرات الرئاسية و انطلاقًا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠ وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار "حياة كريمة بلا أمية" وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة،  أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق اكاديمي د اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري  إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي قطاع المدن ،  محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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ومع استمرار فعاليات مشروع محو الأمية بلغ مجموع الدارسين هذا الأسبوع  ٦٢ دارسا و ٢١٥ طالب مدرس و ١٤  مشرفًأ من مركز تعليم الكبار والكليات المختلفة، ٢٠ مشرفا من المدن الجامعية  برئاسة أ. ماجده حسين و  أحمد فاروق و عماد الجوهري مديري المدن طلبه وطالبات  والفروع الخارجية.

من الجدير بالذكر أن فصول محو الأمية مستمرة داخل قاعات جامعة عين شمس خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية  وأن هيئة تعليم الكبار ستستمر في عقد امتحانات محو الامية لعمال الشركات المتعاونه مع جامعة عين شمس وبعض العمال الذين لم يتم محو اميتهم في مرحلة سابقة يومي الأحد والثلاثاء القادمين.

جامعة عين شمس حياة كريمة بلا أمية قطاع التعليم والطلاب

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