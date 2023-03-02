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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت القادم.. الملتقي التوظيفى السنوى لجامعة عين شمس

مركز التوظيف بجامعة
مركز التوظيف بجامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس يومي 4 و5 مارس 2023 ، الملتقى التوظيفي السنوي للجامعة للطلاب والخريجين.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف.

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وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز أن الملتقى الذي يعقد بمقر المركز يشارك فيه أكثر من 50 شركة ستقوم بتقديم مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس ، كما يتيح حضور الملتقى  لطلاب و خريجى الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

واضاف أن الملتقي يرحب فى اليوم الأول  (4 مارس) بالطلاب والخريجين من كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، و كلية البنات (قسم العلوم) .

كما سيرحب فى اليوم الثاني بالطلاب والخريجين من كليات التجارة، الألسن، الآداب, الحقوق، التربية، و كلية البنات (أقسام الآداب و التربية).

يذكر أن الجامعة دعت طلاب وخريجى الكليات والتخصصات بالحضور، وأولوية الحضور لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة وحديثي التخرج والخريجين لمدة ٣ سنوات ماضية.

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