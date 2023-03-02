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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. إعلان نتيجة تجارة جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول

جانب من الجدول
جانب من الجدول

كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، عن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2023 لجميع الفرق والشعب .

وأكد الدكتور خالد قدري أنه تم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الاول التي سوف تعلن علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني .

وأوضح عميد كلية تجارة يجب علي الطلاب التأكد من تفعيل حسابهم علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني وكذلك سداد المصروفات الدراسية .
 

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وكانت قد نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس للعام الخامس على التوالي ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2022/ 2023 وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وقد صرحت بذلك هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاتفاقية بالجامعة.

وأوضحت انه حصل على هذه المنحة ١٥ طالبا وطالبة من كلية التجارة فى تخصصات كل من الأسواق المالية والاقتصاد والمحاسبة والتمويل خلال الأعوام السابقة .
 

جامعة عين شمس كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس الفصل الدراسي الأول نتائج الفصل الدراسى الاول

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اليوم .. إعلان نتيجة تجارة جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول

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