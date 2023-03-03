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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاب توب لذوي الإعاقة البصرية بجامعة عين شمس

طلا جامعة عين شمس
طلا جامعة عين شمس

 نظمت وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس " إحتفالية توزيع أجهزة لاب توب على ذوى الإعاقة البصرية " من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود جامعة عين شمس فى مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.

 

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور  صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومنسق وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، الدكتور عبد الناصر محمد رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و بتنسيق الدكتورة چيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع البيئة، الدكتور رنا الهلالى مدير مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة.

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فى كلمته خلال الاحتفالية أكد الدكتور أيمن صالح على سعى الجامعة لإنشاء دبلوم مهنى لتأهيل كوادر ذات كفاءة لمساعدة وتأهيل فاقدى البصر وهو بمثابة أول دبلوم مهنى فى مصر  ينشأ لهذا الهدف.

وثمن حماس كافة الأطراف وتعاونهم لتذليل العقبات أمام متحدى الإعاقة البصرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

 

وشكرت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزارة التضامن على دعمها المستمر وتعاونها مع الجامعة، وقدمت الشكر للأستاذ الدكتور أيمن صالح على حرصه  على حضور فعاليات اليوم.

 

وأشارت إلى أن فكرة تحدى الإعاقة والتغلب على العقبات متجسدة اليوم بشكل ملموس فى المكرمين.

وأثنت الدكتورة سلوى رشاد على التعاون بين الجهات مهنأة السادة المكرمين وعلى رأسهم أ.د عبد الناصر وكيل كلية التربية بالجامعة.

 

وأوضحت أن كلية الألسن قد شرفت بأنها من أحدى أكثر الكليات التى تستقبل الطلاب من فاقدى البصر وبين صفوف أعضاء هيئة تدريسها العديد من متحدى الإعاقة المجتهدين.

 

وفى ختام الإحتفالية تم توزيع ١١جهاز لاب توب مجهز على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين من فاقدى البصر بالجامعة.

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