التصفيات النهائية لمسابقة حقوق عين شمس تبتكر

اختتمت يوم الأحد ٢٦ فبراير الفعاليات النهائية لمسابقة حقوق تبتكر ، والتي سبقت بالعديد من المراحل من بينها حضور المتسابقين وأعضاء رواد نوادي الابتكار معسكر الابتكار الذي أقيم بمركز الابتكار وريادة الأعمال (IHub) في اجازة منتصف العام ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق.

وقد تشكلت لجنة التحكيم من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث استمعوا إلى عرض تقديمي من كل واحد من المتسابقين، وقاموا بمحاورتهم ومناقشتهم في الأفكار التي تقدموا بها وفقا للمعايير المطلوبة والمقررة من قبل مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة وعلى النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقد تقدم عدد من المتسابقين بأفكار ابتكارية ومشروعات رائدة تربط بين التقنيات الحديثة ومجال القانون من الناحيتين العلمية والعملية، وتقدم بعضهم بأفكار ابتكارية ومشروعات رائدة في مجالات أخرى.

وبعد أن انتهت فعاليات المسابقة خلت اللجنة للمداولة وأعلنت فوز الطلاب الآتي أسماؤهم وتصعيدهم كممثلين لكلية الحقوق في مسابقة عين شمس تبتكر، وهم:

المركز الأول: منار مصطفى عطية ، الطالبة بالفرقة الرابعة الشعبة العربية.

المركز الثاني: ليلي السيد حلمى، الطالبة بالفرقة الرابعة الشعبة العربية.

المركز الثالث: خالد جمال سعيد، الطالب بالفرقة الثانية الشعبة العربية.

وتؤكد إدارة الكلية أنها لن تألو جهدا في دعم ومساعدة أبنائها كي يمكنهم تحويل أفكارهم الابتكارية إلي مشروعات رائدة في أرض الواقع.