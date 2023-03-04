خبير اقتصادي: المشروعات القومية العملاقة بالصعيد قللت الفجوة وأصلحت أخطاء الماضي

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أنه تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في الصعيد تساعد على رفع مستوى معيشة المواطن في الصعيد لتقترب منها إلى مستوى معيشة المواطن الذى يعيش بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية بهدف تقليل الفجوة وإصلاح أخطاء الماضي.



وأوضح أن المشروعات القومية العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد والقضاء علي الجريمة وأحدثت نقلة عير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية وحافظت علي السلم والأمن الاجتماعي بالقضاء علي العشوائيات وتوفير مساكن حضارية عصرية وتوفير ملاييين فرص العمل للشباب.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ صدي البلد أن الجمهورية الجديدة، ركزت على توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة لتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات وتحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى باستثمارات كبيرة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا أن نسبة كبيرة للغاية من هذه المشروعات نفذتها شركات القطاع الخاص مما يدل على أن هذا القطاع الخاص استفاد من هذه المشروعات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي ان استراتيجية الدولة تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الخدمات المتطورة علي كافة المستويات .