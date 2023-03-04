شوط أول ناري بين باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ونانت، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 26 ببطولة الدوري الفرنسي.

تقدم ليونيل ميسي بالهدف الأول في الدقيقة 12، ثم أضاف جوين هاجام الهدف الثاني لفريق باريس في الدقيقة 17 بالخطأ في مرماه.

وقلص لودوفيتش الفارق لفريق نانت بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 31، وتعادل جاناجو في الدقيقة 38 بعد تسجيل الهدف الثاني.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، موكيلي، ماركينيوس ومينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، دانيلو بيريرا وفيتينيا.

خط الهجوم: إيمري، مبابي وميسي.

بينما يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت أمام باريس سان جيرمان.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، بينما يأتي فريق نانت في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.