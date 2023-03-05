حورية فرغلي: حلم حياتي تقديم جزء ثالث من ساحرة الجنوب.. فيديو

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على الإعلامية "إيمان الحصري"، في لقاء خاص ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة حورية فرغلي،: "حلم حياتي تقديم جزء ثالث من مسلسل ساحرة الجنوب"، متابعة: "نفسي أقدم دور حتشبسوت والأميرة ذات الهمة".

وأضافت: "أنا عنيدة جدا ومبحبش حد يديني أوامر"، لافته: "اكتشفت إن معمول ليا عمل بعد مسلسل ساحرة الجنوب".

وأشارت: "طلعت من تجربة المرض متلخبطة وجالي اكتئاب وكنت حاسة إني في منطقة سوداء"، مؤكده: "مبسوطة بنفسي جدا في الوقت الحالي ولا أهتم بتعليقات الناس".

وتحكي الفنانة حورية فرغلي عن تطور حالتها الصحية، وحقيقة تعرضها لمواقف وأزمات إنسانية صعبة، وكما تكشف موعد عودتها للساحة الفنية.