استشاري مناعة: حقنة هتلر خطر على الصحة ولا تعالج البرد

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والجهاز المناعي، أن حقنة هتلر تعتبر افتكاسة من بعض الصيادلة، وأن تلك الحقنة مكونة من ثلاث أنواع من الأدوية، ويحصل عليها المريض دون وصف من طبيب.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه فى الأصل أدوار البرد لا تعالج بالمضاد الحيوي، كما يتوقع البعض، وتلك الحقنة بها مضاد حيوي.

ولفت إلى أن حقنة هتلر يكون بها مواد تشعر المريض براحة وتلك الحقنة يكون لها تأثير على الكبد والجسم بالكامل، ولذلك نحذر المواطنين من تلك الحقنة.

وأشار إلى أن حقنة هتلر علاج مؤقت، ولذلك على المواطنين عدم الحصول على الحقنة أو أى علاج دون وصف طبيب، لتجنب المشكلات الصحية.

وأنهى حديثة قائلا: "محدش ياخد حقنة هتلر عشان خطيرة وتسبب الوفاة، ولا تعالج أدوار البرد كما يتوقع البعض".