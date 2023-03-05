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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. إيران تتعهد بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية بشأن مراقبة أنشطتها النووية.. وبيونح يانج تدعو للوقف الفوري للمناورات الأمريكية الكورية

صدى البلد

مصر: 150 مليار جنيه حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات
الصين تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2% في 2023
تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا زلزال 6 فبراير إلى نحو 46 ألفاً
رئيس الأركان الأمريكي يزور قواته في شمال سوريا لتقييم جهود محاربة "داعش"
مناورات عسكرية جديدة تنذر بإشعال التوتر في شبه الجزيرة الكورية
بيونح يانج تدعو للوقف الفوري للمناورات الأمريكية الكورية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الوزير، في بيان، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريا، موضحا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريا، والدرجة الثالثة التخصصية بـ 5 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه، وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قام بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في شمال سوريا، السبت.

ولدى سؤاله من صحفيين مرافقين له عما إذا كان يعتقد أن نشر حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا يستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلا "إذا كنت تعتقد أن هذا مهم، فإن الإجابة هي ’نعم’. وأنا أعتقد أنه مهم".

وأضاف "لذلك أعتقد أن إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة... أعتقد أن هذه مهام ضرورية يمكن القيام بها".

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دوليًا، ذكرت "الراي" أن تقريرا صدر في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني،  بشأن الموازنة العامة كشف أن الإنفاق الدفاعي للصين سيزيد خلال عام 2023 بنسبة 7.2%.

وقالت "القبس" إن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، إلى 45 ألفاً و986 شخصاً، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا تضمن أربعة آلاف و276 سوريًا.

وذكرت "الوطن" أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنتا أن إيران ستسمح للوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد، على أن يتم الاتفاق على وسائل التنفيذ في سياق اجتماع فني يعقد قريبًا في طهران، وذلك في أعقاب زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي إلى طهران، السبت، حيث التقى بعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وقال جروسي، في وقت سابق السبت، إنه أجرى محادثات بناءة مع المسؤولين في إيران، مطالباً إياها بأن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي، فيما شددت طهران على التزامها بعدم زيادة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من 60%.

وأفادت "الأنباء" بأن تدريبات عسكرية جديدة "واسعة النطاق" تنوي واشنطن وسيول إجراءها في مارس الجاري تنذر بإشعال فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون، إنه الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي يحضران لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تستمر على مدى عشرة أيام هذا الشهر، وتشمل عمليات إنزال برمائي.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية دعت الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة.
 

مصر واشنطن الكويت سوريا داعش تركيا الرئيس عبدالفتاح السيسي صحف الكويت

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