أشرف زكي: لم أتهاون في الانتخابات وأتعامل معها بجدية

أعرب أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بالنجاح في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

وأشار إلى أنه لم يتعود أن يتهاون في الانتخابات ولكنه يتعامل معها بجدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:"أنا قولت إذا لم يشفع لي تاريخ طويل من العطاء وما قدمته خلال السنوات الماضية يبقى لن يشفع لي بوست أو فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "كان عندي المساحات الكافية والعطاء الذي قدمته بأنه سيكون هو السبيل علشان يجوا وينتخبوني عكس كده النتيجة لن تكون في صالحي، عندنا مشكلة أدبية مشكلة إتاحة الفرص ليس على مستوى شعبة التمثيل فقط ولكن على مستوى 11 شعبة من الشعب المختلفة في النقابة وكل واحد فيه ظروفه وملف التشغيل هو الملف الذي سيسطر خلال المرحلة القادمة".

