أهم الأخبار.. ترامب: سأوقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل.. حورية فرغلي تبحث عن فرصة عمل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، رصدت أبرز ما يدور على كافة الأصعدة، ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار.

شرط أساسي للطلب الزوجي لـ حج القرعة.. الأوراق المطلوبة



ميدو لـ اتحاد الكرة: اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب «مش عيد ميلاد»



هاني حتحوت: قرار الأهلي بعدم اللعب في البطولة العربية تاريخي



أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل



نشأت الديهي: خطة لمحاولة تشويه الاستثمار في مصر



حورية فرغلي عن عودتها للساحة الفنية: منتظرة أول فرصة شغل ياريت تيجي



ترامب: سأوقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابي



شعبة الدواجن: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

