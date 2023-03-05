هاني حتحوت: قرار الأهلي بعدم اللعب في البطولة العربية تاريخي

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر"، بقرار الأهلي بعدم اللعب في البطولة العربية.

وغرد هاني حتحوت قائلاً: "قرار الأهلي بعدم اللعب في البطولة العربية كان تاريخيًا، وليس من السهل أن تقول لا لـ 6 مليون دولار في ظل الأزمات المادية الحالية".

على صعيد آخر، كشف هاني حتحوت، رسالة المدير الفني مارسيل كولر، للاعبي النادي الأهلي، ذلك عبر برنامجه الماتش.

وقال: كولر قال للاعبي الأهلي بعضكم لا يكمل مشواره معنا عليكم ان تختاروا.

واقترب أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



يأتي ذلك بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رغبة في رحيله لعدم قناعته الفنية بقدرات اللاعب.

ولم يشارك أيمن أشرف مع النادي الأهلي في أي مباراة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وخروجه من الحسابات الفنية للمدرب في كافة المسابقات.