شعبة الدواجن: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

أفاد تقرير لقناة “العربية"، بأن اأسعار البيض شهدت تراجعا كبيرا فى الأسواق المصرية اليوم، بعد أن وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 112 جنيها.

أسعار البيض الأحمر اليوم

وأشار التقرير، إلي انخفاض سعر الكرتونة خمسة جنيهات، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر الى 114 جنيها بتراجع بلغت قيمته عشرة جنيهات.



سعر البيض البلدي اليوم

وأشار التقرير، إلى أن سعر كرتونة البيض البلدى تراجعت صباح اليوم الأحد إلى 122 جنيها بانخفاض قدرة عشرة جنيهات.



توقع شعبة الدواجن

وأكد التقرير أن شعبة الدواجن تتوقع مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.



الإفراج عن أعلاف بإجمالي 1.367 مليار دولار



وأوضح التقرير، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن أنه خلال الفترة من 17 فبراير حتى 23 فبراير، تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار، مضيفا أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بحوالى 42 مليون دولار وحوالى 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 14.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 1.4 مليون دولار، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 فبراير 2023) 2.746 مليون طن منهم 1.948مليون طن ذرة، 798 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 1.367مليار دولار.



ولفت التقرير، إلى أن ذلك يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق م الذرة وفول الصويا والتى هى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.







