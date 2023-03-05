شرط أساسي للطلب الزوجي لـ حج القرعة.. الأوراق المطلوبة

يستمر المواطنون فى التقديم علي طلبات حج القرعة حتي غد الإثنين، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، كما يتم التقديم أيضا عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

شروط الطلب الزوجي بـ حج القرعة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الطلب الزوجي بـ حج القرعة والتي تتضمن مايلي :-

- يشترط في الطلب الزوجي بـ حج القرعة تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة".

- فى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.

خطوات التقديم على حج القرعة

- سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين

- تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

- يتم تقديم بيانات بطاقة الرقم القومى السارية

- إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة.

- يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "إن وجد"

حالات يحظر سفرها



- مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

– مرضى تليف الرئة



– تشمل الحالات التي يحظر سفرها حالات السمنة المفرطة المرضية



– كما تتضمن أيضا الحالات المتقدمة من ذوى أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدى، الأورام"

– السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة

– وتتضمن ايضا الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة

شروط التقديم فى قرعة الحج

- يقتصر أداء فريضة الحج على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته

- يشترط تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- شترط أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك

- مصرى الجنسية

- يشترط ألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً)،

- يعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023، أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عاما، فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عاما) فى تاريخ 30/4/2023

-تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها)