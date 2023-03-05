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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم عربة كارو بموتوسيكل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بانحاء الجسد في حادث تصادم عربة كارو بموتوسيكل بطريق منيا القمح إتجاة ابو طبل دائرة مركز منيا القمح.

 وتم نقل المصابين إلي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال "ابو السعود ا ا" 45 سنة مقيم شلشلمون دائرة مركز منيا القمح مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"أحمد س ع" 32 سنة مقيم ذات العنوان مصابا بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم عربة كارو بموتوسيكل بطريق منيا القمح اتجاه ابو طبل وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية حادث تصادم الرعاية الصحية النيابة العامة منيا القمح الأجهزة الامنية مصرع شخص

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