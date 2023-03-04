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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزل بقرية المطواعة دائرة مركز ههيا بالشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفي ههيا وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال "أحمد ع ه" 35 سنة مقيم ههيا جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص في حادث بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر سقوطه من الدور الرابع بمنزل بقرية المطاوعة دائرة مركز ههيا وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

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