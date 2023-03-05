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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق كفر الأشراف- القنايات وتم نقل المصابين الي مستشفي القنايات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي القنايات باستقبال كل من "عبد العزيز م ع" 19 سنة مقيم ابوحماد مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"محمود ا ع" 20 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليمني و"محمد م ح" 19 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالقدم اليمني مقيمين ذات العنوان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بطريق كفر الأشراف -القنايات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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