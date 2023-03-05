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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسار إجباري والحجار.. تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوى في شهر مارس

صدى البلد

كشفت إدارة ساقية الصاوي، عن جدول حفلات شهر مارس  لجمهورها، وجاء من أبرزها حفلي فريق مسار إجبارى وعلى الحجار، ونستعرض فى السطور التالية أبرز التفاصيل.

فريق مسار إجبارى

يستعد فريق مسار إجبارى لإحياء حفلين متتاليين بساقية الصاوى يوم 10 و11 مارس الجارى .

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً وتم طرح تذاكر الحفل بسعر 250 جنيهًا.

من ناحية أخرى، طرح المطرب هانى الدقاق عضو فرقة مسار اجباري اغنية "كأني بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

أغنية كأني بعيش من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

وائل الفشنى

ويحيى المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا يوم 16 مارس الجارى بقاعة النهر فى ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساء، وتم طرح التذاكر بسعر 150 جنيهًا.

وكشف المطرب وائل الفشني، أنه من أشد المعجبين بـ مطرب الراب "ويجز"، حيث شق طريق النجاح في عالم الراب، وخلق كريرا مختلفا والتف حوله آلاف الشباب.

وقال وائل الفشنى، خلال لقائه مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة "صدى البلد"،تقديم شيرين سليمان، أن أغنية البخت لـ ويجز من أفضل الأغاني التي يحب سماعها أو التي يفهمها.

على الحجار

ويستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي، بساقية عبد المنعم الصاوى،مساء السبت الموافق 18 مارس الجارى.

ومن المنتظر أن يشدو علي الحجار في الحفل بمجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، ومنها "متمنعوش الصادقين"، و"الزين والزينة"، و"عارفة"، و"يا موجة يا زرقا"، و"القاهرة"، وغيرها الكثير من الأغنيات التي تحصد إعجاب محبيه وجمهوره.

كان الفنان علي الحجار،  قد أحيا مع نجله أحمد، ليلة غنائية مؤثرة وعاطفية في ذكرى شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار الذي توفي منذ عدة أشهر بشكل مفاجيء. 

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