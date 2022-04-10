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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي .. 23 أبريل

المطرب وائل الفشني
المطرب وائل الفشني

يحيى المطرب وائل الفشني حفلا غنائيا في ساقية الصاوي يوم 23 أبريل الحالى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم وائل الفشني مجموعة من الأغاني التى تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها اغنية 
" أيام " والتي قام بطرحها منذ فترة قصيرة  وهي موسيقي وكلمات محمد نوارة، وتمثل الأغنية حالة موسيقية خاصة غنية بالمشاعر والمشاهد الدرامية المتباينة.

وكانت آخر الأعمال الفنية لمحمد نوارة اثنان من المقطوعات الموسيقية والتي غنت فيهما مطربة السوبرانو العالمية والمصرية الأصل فاطمة سعيد، وتناولت المقطوعة الأولى قصة تطور الفن عبر العصور المختلفة، والمقطوعة الثانية تمثلت في موسيقى لفيديو وثائقي خلال فاعليات معرض الأبد هو الآن عند سفح الأهرامات.


وأحيا المطرب وائل الفشني حفلا غنائيا يوم 17 فبراير الجاري بساقية الصاوي وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال وائل الفنشي خلال برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، علي قناة الحياة، إنه يتمنى السفر للخارج وغناء كل مقامات الأغنية المصرية لكي  يعرفها العالم.

ساقية الصاوي وائل الفشني المطرب وائل الفشني فيروس كورونا Arts Entertainment

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