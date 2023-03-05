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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق فعاليات الأسبوع المائى تحت شعار «كل نقطة بتفرق» في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إطلاق فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس الحالى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

من جانبه، قال المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، إنه سيتم تنظيم الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بقرية جنزور ببركة السبع، وذلك ضمن 24 قرية مستهدفة على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على شبكات الصرف الصحى وتوعية المواطنين بأهمية المياه، وذلك بمشاركة  الموارد المائية والرى ومديريات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعى والأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

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ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الحملة القومية، تنظيم أمسيات ثقافية “برنامج دوار العمدة”، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعقد ورشة لتعليم أعمال السباكة الخفيفة للسيدات وربات البيوت، فضلا عن تنفيذ عدة أنشطة وألعاب تفاعلية وتنظيم دورى كرة القدم تحت شعار “كأس المياه” بالقرية المستهدفة، وكذا توحيد الجزء الأخير لخطبة الجمعة بمساجد المحافظة يوم 10 مارس وعظة الأحد يوم 12 مارس بكنائس المحافظة، وتخصيص طابور الصباح والحصة الثانية في الفترة من 12  وحتى 16 مارس بالمدارس والمعاهد الأزهرية للتوعية باستخدام المياه وترشيدها.

وأكد محافظ المنوفية، أن الاحتفال باليوم العالمى للمياه يعد فرصة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه والمحافظة عليها، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية وآمنه لجميع المواطنين، لافتاً إلى دعمه الكامل لجميع الفعاليات والمؤتمرات، والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

المنوفية الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي قصور الثقافة ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ المنوفية

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