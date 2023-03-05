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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلطانة الطرب.. صفاء أبو السعود تنعى شريفة فاضل بكلمات مؤثرة

شريفة فاضل
شريفة فاضل

علقت الفنانة صفاء أبو السعود على رحيل الفنانة شريفة فاضل الملقبة بام البطل والتى وافتها المنية منذ ساعات قليلة ومن المقرر ان يقام تشييع جنازتها عصر اليوم. 

وقالت صفاء ابو السعود : “إن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل واحدة من أشهر أيقونات الفن فى العالم العربي، وشاركت بأعمالها فى إثراء حياتنا الفنية بعشرات الأفلام والمسرحيات والأغاني التى ما زالت تتردد بنجاح كبير حتى اليوم، رحم الله سلطانة الطرب وأم البطل شريفة فاضل”. 

شريفة فاضل

ولدت الفنانة شريفة فاضل في 27 سبتمبر عام 1938 وكانت بدايتها الفنية في سن صغيرة حينما غنت أمام الملك فاروق الذي أبدى إعجابا كبيرا بصوتها لتبدأ بعد ذلك في الغناء حتى تم ترشيحها للمشاركة في فيلم "الأب" وهي طفلة في عام 1947.

التحقت شريفة فاضل بعد ذلك بمعهد التمثيل، ولكن نظرا لسنها الصغيرة كان حضورها يقتصر على مستمعة فقط لتلحق بعد ذلك بالإذاعة، وتشارك في العديد من الأفلام منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي وحتى الثمانينات بالتمثيل والغناء لتقدم خلال مشوارها الفني ما يقارب الـ20 فيلما سينمائيا كان من أشهرها "حارة السقايين، مفتش المباحث، الراعية الحسناء".

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ولم يتوقف عشق شريفة فاضل للفن عند حدود التمثيل والغناء فقط ولكنها خاضت تجربة الإنتاج السينمائي مرة واحدة في فترة السبعينيات، ففي عام 1978 أنتجت شريفة فاضل فيلم "سلطانة الطرب" الذي قامت ببطولته أيضا وكان من إخراج حسن الإمام.

أعمال شريفة فاضل

وكان آخر الأعمال السينمائية التي شاركت بها الفنانة شريفة فاضل فيلم "تل العقارب" الذي عرض في عام 1985، من إخراج نيازي مصطفى وشارك في بطولته "يونس شلبي، نورا، صلاح قابيل ومحمد رضا"، وجسدت من خلاله شريفة فاضل شخصية "المعلمة نوسة.

زواج شريفة فاضل

تزوجت شريفة فاضل من المخرج السيد بدير الذي أسند إليها بطولات أعمال عدة واشتُهرت في الستينيات بأغنيتها "حارة السقايين" وأدت بطولة فيلم يحمل الاسم نفسه. وفي السبعينيات مات ابنها وغنّت "أم البطل" التي حققت نجاحاً كبيراً.

كما قدّمت العديد من الأعمال الأخرى مثل: "أمانة يا بكرة"، "سألت فين حيناً"، "حارة السقايين"، "يا حلو فهمنا"، "يا معجباي"، "ورق العنب"، "آه يالمكتوب"، "الليل".

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