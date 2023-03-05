صربيا تكشف حقيقة إرسالها أسلحة لأوكرانيا

نفى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، الأنباء التي تقول إن بلاده تورد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده لا تزود أوكرانيا أو روسيا بمنتجات عسكرية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال فوتشيتش للصحفيين أثناء زيارته إلى قطر: “يدور الحديث عن أكاذيب صريحة. لا تزود صربيا أحدا بالأسلحة. تقوم صربيا بإنتاج وبيع الذخيرة. ويوجد لدينا العديد من المصانع الدفاعية”.

وأضاف "عندما تنتج الذخيرة، فإنها تصل بالتزام إلى منطقة نزاع أو أزمة. لم نبع ولو وحدة واحدة من الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة لا لأوكرانيا ولا لروسيا".

وذكر أن المنتجات الدفاعية الصربية لا تورد إلا للمستخدمين المصرح بهم أي الدول دون قيود دولية.

وأشار: "يقال إننا قمنا بتصديرها عبر تركيا. مع العلم أنه يوجد هناك احتمال لإرسال بعض المنتجات إلى أي من طرفي النزاع، وأنه لم يعد من الممكن تصدير الذخيرة التي تم بيعها إلى تركيا. ماذا تريد منا أكثر من ذلك؟".