برلماني :قصور الثقافة عصب الوعى المجتمعي ودورها هام لمقاومة الفكر المتطرف

طالب النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، وزارة الثقافة بمؤشرات واضحة لقياس الأداء في مجال دعم القطاعات الثقافية المختلفة ، موضحا أن هذا الأمر ضرورة في ظل الزيادة السكانية التي نشهدها الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لمواكبة المستجدات و قياس الأثر التطبيقي لجهودها على أرض الواقع " .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أثناء طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وقال النائب محمود القط " لابد من تقيم الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات و الاهتمام بمعيار الكفاءة و الجودة.

و أضاف النائب محمود القط " قصور الثقافة هي عصب الوعى المجتمعي في مصر ، وكلما زاد نشاط قصور الثقافة كلما زاد الوعى لدى المواطنين ، موضحا أن الدولة المصرية أهتمت بقصور الثقافة منذ عام 1945 ، و انبثقت منها بيوت الثقافة و ظهر الاهتمام بتربية الأطفال و الابتكار و الابداع و مقاومة الفكر المتطرف.

وأختتم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام قائلا ، " كلما قل الاهتمام بقصور الثقافة تخللت الأفكار المتطرفة لنسيج المجتمع ، ولا شك أن الدولة تقوم بجهود كبيرة ولابد أن يشعر المجتمع بذلك ، و أن ينعكس ذلك عليه ونستشعره على أرض الواقع .