وزير الكهرباء يستقبل سفير نيبال بالقاهرة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة وذلك لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين مرحباً بالتعاون وخاصة في مجال التدريب، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وأيضا في مجال التدريب.

وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

أكد الوزير إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلي العديد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار شاكر إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأكد شاكر اهتمام القطاع بتوطين صناعة المستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه أشاد السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وخاصة الطاقة المتجددة.

وأكد رغبته فى التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر مؤكداً أن بمصر فرص واعدة للاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكداً اهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

وأكد شاكر أن يتم التنسيق الكامل لنقل الخبرات عن طريق برامج التدريب التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها وهيئاتها التابعة في مجالات الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة وكل المجالات التي يحتاجها الجانب النيبالي.

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر ​

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