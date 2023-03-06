دفاع الشيوخ تناقش الأمن السيبراني والتوعية بمخاطره .. اليوم

تناقش لجنة الدفاع و الأمن بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة منتصر، اليوم الإثنين، ملف أمن المعلومات والأمن السيبراني و التوعية بمخاطره.

و تعقد لجنة الطاقة برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديره بشأن الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ.

و تستكمل اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج بعنوان "سوق الكربون-ضريبة الكربون".

و تناقش لجنة الإسكان برئاسة النائب خالد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن تطوير كورنيش دمياط الجديدة، كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن تقنين وضع المتخللا أسوة بالمباني المقامة على الأراضي المجاورة لها و التي فقدت الصفة الزراعية خارج الأحوزة العمرانية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن تطوير منطقة النجوم بحي بولاق الدكرور.

كما تناقش اللجنة، اقتراح النائب عمر نبيل بشأن تخصيص قطعة أرض بجهة عرب أبو ساعد مركز الصف لصالح الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي مركز الصف لإقامة جبانة عليها لقرى الوحدة المحلية (الشوبك الشرقي- المنيا- عرب أبو ساعد).