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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تستقبل وفداً من زيمبابوي لبحث التعاون الثنائي

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

استقبلت، اليوم، هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، وفداً رفيع المستوى من دولة زيمبابوي، برئاسة الدكتور ماتولى نكوبي، وزير المالية، وبوجود جون تسامونوروا، نائب وزير الصحة بزيمبابوي، وحضور السفير شيبا شومبياوندا، سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة، وذلك في زيارة عمل رسمية؛ تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، و السفيرة سلوى موافي، سفيرة مصر بهراري، و السفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية، بالإضافة إلى الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة للتطوير الفني وتنمية القدرات، والعديد من رؤساء الإدارات المركزية وقيادات الهيئة.

افتتحت الزيارة بعقد اجتماع تشاوري بين الجانبين، تم خلاله بحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري بين البلدين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وسبل الشراكة المتاحة بين ممثلي الصناعة بالجانبين؛ لدعم نفاذ الدواء المصري لزيمبابوي، وتم أيضا استعراض أهم اختصاصات هيئة الدواء المصرية وفقا لقانون ١٥١ لسنة ٢٠١٩.

وأشاد رئيس الهيئة بقوة العلاقة بين البلدين الشقيقتين، وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع زيمبابوي في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية، ودعم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.

وأكد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الشراء الموحد تدعو دولة زيمبابوي وكافة الدول الأفريقية للمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض أفريقيا الصحي Africa Health ExCon 2023، في الفترة من ٧ إلى ١٠ يونيو المقبل، وتطلع مصر إلى عقد شراكة حقيقية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية مع زيمبابوي.

وثمن وزير مالية زيمبابوي التطور الذي أحدثته هيئة الدواء المصرية داخل منظومة الرقابة على المستحضرات الدوائية بجمهورية مصر العربية، وثقة زيمبابوي في القدرات المصرية، وسعادتها بالتعاون المشترك، كما أكد تطلع وقدرة السوق بلاده إلى مزيد من التعاون مع شركاء الصناعة في مصر، وأن زيمبابوي ستكون بوابة المستحضرات الدوائية لمنطقة جنوب أفريقيا؛ حيث تمتلك زيمبابوي المكانة التي تؤهلها للقيام بهذا الدول في منطقة جنوب أفريقيا.

وأوضح سفير زيمبابوي لدى مصر أن التعاون ممتد لسنوات طويلة بين البلدين، وهناك تاريخ مشترك من التعاون الذي يهدف إلى خدمة أبناء القارة السمراء.

وأشادت سفيرة مصر لدى زيمبابوي بتطور البنية التحتية والتكنولوجية بدولة زيمبابوي، كذلك القدرات والكوادر البشرية؛ وأن ذلك سيكون أحد أهم عوامل نجاح التعاون المشترك بين الدولتين.
وفي نهاية الاجتماع، تم اصطحاب الوفد في جولة تفقدية بمعامل الهيئة بمقر المنصورية، حيث أشاد الوفد بالتطور الملحوظ بالمعامل، ومواكبتها للمتطلبات العالمية.

 

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