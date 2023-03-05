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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق فعاليات اليوم الأول للأسبوع البيئي السادس بجامعة سوهاج

صدى البلد

انطلقت فعاليات اليوم الأول للأسبوع البيئي السادس بجامعة سوهاج، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من ٥ حتى ٩ من مارس الجاري، تحت شعار معاََ للأخضر والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الأسبوع يهدف إلى إبراز دور الجامعة تجاه البيئة، وتوضيح جهودها المبذولة من أجل الحفاظ عليها، إلى جانب نشر الوعى البيئي لدى الطلاب، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية لمحاربة التحديات التى تواجه المشكلات البيئية، لتوفير بيئة صحية متكاملة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الأسبوع يضم عدة نشاطات علمية وتثقيفية متنوعة، إلى جانب مجموعة من الندوات والمحاضرات التوعوية مختلفة المجالات، والتى يحاضر بها أساتذة متخصصون من داخل وخارج الجامعة.

وأضاف أن فعاليات اليوم الأول بدأت بحفل افتتاح الأسبوع، تلا ذلك محاضرة بعنوان "مخرجات قمة الأطراف ٢٧ ودور الجامعة فى تفعيل الحلول المستندة على الطبيعة لمجابهتها تغيير المناخ"، والتي ألقاها الدكتور أحمد كمال حجازي أستاذ العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة القاهرة ومستشار وزيرة البيئة.

وافتتح الدكتور حسان النعماني والدكتور خالد عمران نائبا رئيس الجامعة فعاليات الخيمة التمريضية للإسعافات الأولية، بالتعاون مع كلية العلوم ومشاركة طلاب كلية التمريض، حيث هدفت إلى تدريب جميع منسوبي الجامعة على مبادئ الإسعافات الأولية، وتعريفهم كيفية التعامل فى حالات الإغماء، التسمم، الكسور، لدغ الحشرات.

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وكذلك قياس الضغط والسكر والحرارة، والحقن بأنواعها، وذلك بحضور الدكتور غني عبد الناصر عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، إلى أن فعاليات اليوم الأول للأسبوع ضمت أيضاً، ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة ودور معلمي المستقبل تجاهه، والتى نظمت بكلية التربية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد الكلية، وحاضر بها الدكتور أحمد النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والنائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، والدكتورة عبير محمود مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، مضيفة أن اليوم الأول انتهي بندوة عن التغير المناخي المعاصر (الأسباب والأبعاد وطرق التخفيف)، وحاضر بها الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

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