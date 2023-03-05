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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني يتألق في حفله بمهرجان صيف دبي | فيديو

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائيا كبيرا في الامارات ضمن مهرجان صيف دبي وسط حشد جماهيري كبير، وسط حضور كبير من جمهوره العربي.


قدم النجم اللبناني خلال الحفل نخبة من اجمل اغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلمات الأغاني منها واني مارق مريت و"بحبك وبغار" و"يا طير"، و"ست الستات" و"مالي صبر".

 

لمشاهدة الفيديو من هنا.


قد وجه رسالة للجمهور عبر حساباته في السوشيال ميديا كاتباً: "دبي ليلة صيف وليلة من العمر مع الجمهور الرائع".


كان الفنان عاصي الحلاني قد احتفل منذ أيام بخطبة ابنته ماريتا على كميل أبي خليل رئيس قسم الإنتاج في أحد تطبيقات الموسيقية.
يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد طرح نهاية العام الماضي أغنية أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي من انتاج وتوزيع شركة روتانا.
 

عاصي الحلاني السوشيال ميديا الفنان عاصي الحلاني الموسيقى مهرجان

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