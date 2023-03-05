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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السورية: زيارة الجنرال مارك ميلي لقاعدة أمريكية انتهاك لسيادة بلادنا

فيصل المقداد
فيصل المقداد

أدانت وزارة الخارجية السورية الرحلة الأخيرة للجنرال الأمريكي مارك ميلي إلى قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا باعتبارها انتهاكًا لسيادة البلاد ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية يوم الأحد.

وقالت الوزارة إن 'سوريا تدين بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سوريا' ، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية متعددة عن الرحلة غير المعلنة التي تمت يوم السبت. وبحسب ما ورد زار الجنرال ميلي قاعدة لوجستية في منطقة يسيطر عليها الأكراد للتحدث مع القوات وإعداد توصيات للبنتاجون. 

يُزعم أن المهمة كانت لدعم العملية الأمريكية لهزيمة تنظيم داعش.

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