هيئة قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة استغرق 4 ساعات فقط

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إن نجاح تعويم إحدى سفن الحاويات الجانحة بقناة السويس يمثل الجدوى الحقيقية للأمان الملاحي التي تقدمه قناة السويس الجديدة، والتي استطعنا من خلاله تسيير حركة الملاحة في القناة رغم توقفها في القناة الأصلية أو القديمة لمدة لم تتخط 4 ساعات وقت جنوح سفينة الحاويات.

وأضاف «صفوت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن قناة السويس الجديدة استطاعت استيعاب كل أعداد السفن المتجهة من الجنوب.

وأشار إلى أنه دون قناة السويس الجديدة كانت الحركة ستتوقف بسب جنوح هذه السفينة، نظرا لأنه سيكون حينها المسار الوحيد لعبور السفن، ولكن مع وجود الازدواج للقناة استطعنا تسيير الحركة الملاحية على الفور.

تسيير الحركة في قناة السويس

وأوضح جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة وفرت مسارا موازيا لقناة السويس الأصلية نستطيع تسيير الحركة في قناة السويس برغم أي مواقف طارئة قد تتعرض لها.