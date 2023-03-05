ليلة من ألف ليلة .. سلمى في قفص محمد خليفة

وسط حضور الأهل والأحباب.. وفي ليلة من ألف ليلة وليلة.. تم زفاف الدكتور محمد محمود خليفة المعيد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق على الآنسة سلمي خالد كريمة المستشار خالد النجدي الرئيس بمحكمة استئناف الاسماعيلية.. وأشهر عقد القران فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين والدكتور أحمد عبده.



بدأ الحفل باستقبال محمود خليفة والد العريس والمستشار أحمد سعيد حبيب والدكتور عمر خليفة المستشار القانوني بشركة P M S للبترول والدكتورة سارة فريد المعيدة بكلية التجارة والدكتور السيد وليد المعيد بكلية التجارة الدكتورعثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والمستشار إيهاب سرحان رئيس نادي قضاة الشرقية والمستشار سامي عبد الحليم رئيس محكمة جنايات الزقازيق والدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق والدكتور حمدي عمر عميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد والدكتور احمد الدهشان وكيل كلية الحقوق جامعة بورسعيد

واللواء طارق هلال والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والأستاذ محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشرقية والدكتور محمد يوسف وكيل وزراة الصحة ببني سويف والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس فرع التأمين الصحي بالشرقية والدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية

والنواب اللواء عبد الله لاشين وحاتم عبد العزيز وحموده محمد حموده وعلاء عبد النبي ومجدي عاشور واللواء ثروت سويلم والمهندس أحمد الخطيب ومروة رفعت بيومي ورجل الأعمال علي ابوسيد احمد امين العضوية بحزب مستقبل وطن المهندس أحمد قاعود عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين والرائد مهندس عبد الله محمد مدير مكتب وزير الكهرباء والطاقة والمحاسب علي الصناديلي وكيل أول الوزارة ورئيس مدينة الزقازيق الأب بنيامين أمين راعي كنيسة ابوكبير والمستشار أحمد عبدالعليم الشحات مستشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي والرئيس بمحكمة استئناف المنصورة والمستشار وليد الأدهم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشرقية

وعادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية والعميد دكتور محمد حامد أبو العلا وكيل الخدمات الحكومية بشركة جازكو ورجل الأعمال السيد عبده نصر، ورجل الأعمال عبد الحميد النجار رئيس الغرفة التجارية بالشرقية وعلاء الصادي شيخ القضاة العرفيين بالشرقية والدكتور أحمد الهربيطي والدكتور خالد محمد هلال و محمد فاروق خليفة والمهندس وليد العزوني ومحمد علي جدو ولفيف من القضاة واعضاء النيابة العامة واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات والقيادات الأمنية وظباط القوات المسلحة ورؤساء ونواب مجالس المدن بالشرقية وقيادات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالشرقية وقيادات حزب مستقبل وطن ورجال الأعمال، ولفيف من المحامين.

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