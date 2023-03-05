انفجارات عنيفة تهز خاركيف.. وصفارات الإنذار تدوي في 4 مناطق أوكرانية

أفادت صحيفة “كليمنكو تايم” الأوكرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة خاركيف، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.

وقالت الصحيفة: “حاليًا، تم سماع دوي إنذار الغارة الجوية في خاركيف، وكذلك في مناطق بولتافا وسومي وتشرنيهيف في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن التنبيهات الجوية وإلغائها عدة مرات في دنيبروبيتروفسك وكيروفوجراد وميكولايف وبولتافا وخاركيف وبعض المناطق الأخرى.

وأبلغت السلطات عن الأضرار التي لحقت بمنشأة البنية التحتية للنقل في كوبيانسك، بمنطقة خاركيف.

وأكدت وسائل الإعلام الأوكرانية، وقوع انفجارات في منطقة دنيبروبيتروفسك.