عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات عنيفة تهز خاركيف.. وصفارات الإنذار تدوي في 4 مناطق أوكرانية

انفجارات عنيفة تهز
انفجارات عنيفة تهز خاركيف

أفادت صحيفة “كليمنكو تايم” الأوكرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة خاركيف، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.

وقالت الصحيفة: “حاليًا، تم سماع دوي إنذار الغارة الجوية في خاركيف، وكذلك في مناطق بولتافا وسومي وتشرنيهيف في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن التنبيهات الجوية وإلغائها عدة مرات في دنيبروبيتروفسك وكيروفوجراد وميكولايف وبولتافا وخاركيف وبعض المناطق الأخرى.

التخلي عن زيلينسكي.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة عن نهاية الصراع في أوكرانيا

تقسيم أوكرانيا .. الغرب يضع سيناريو إنهاء الحرب الروسية

وأبلغت السلطات عن الأضرار التي لحقت بمنشأة البنية التحتية للنقل في كوبيانسك، بمنطقة خاركيف.

وأكدت وسائل الإعلام الأوكرانية، وقوع انفجارات في منطقة دنيبروبيتروفسك.

أوكرانيا بولتافا سومي شرنيهيف دنيبروبيتروفسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

بشائر رمضان تتوالى|5 هدايا من الرئيس للمصريين.. ومفاجأة سارة في أسعار الفراخ والياميش

موضوعات متعلقة

بسبب رائحة كريهة.. طائرة تعود لمطار إسطنبول بعد إقلاعها

اليونان.. قرار عاجل من السلطات القضائية ضد المتسبب في كارثة تصادم القطارين

روسيا: صادرات القمح إلى مصر تبلغ 8 ملايين طن

تسجيل إصابات جديدة.. شلل الأطفال يثير الرعب في إسرائيل

مشاهد مرعبة لصدوع هائلة في أحياء كوركماز وتشارداك بسبب زلزال تركيا| فيديو

التخلي عن زيلينسكي.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة عن نهاية الصراع في أوكرانيا

أفضلية لـ بوتين.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف نقطة ضعف واشنطن أمام موسكو

خوفا من ضربة روسية.. قرار عاجل من زيلينسكي بشأن منشآت الطاقة بأوكرانيا

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مملكة تونجا

ليست الصين.. نائب أمريكي يكشف عن مفاجأة حول أصل فيروس كورونا

رسميا .. خروج مسلسل بطن الحوت لـ محمد فراج من موسم رمضان

لغز فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

نوران جوهر وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش 2023

ليست المرة الأولي.. كلب زوج المذيعة أميرة شنب دائم مهاجمة الجيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفستاتين مثيرة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

بتكبر مع الأطفال.. مفأجاة صادمة عن صناعة ملابس أثارت الجدل.. شاهد

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ