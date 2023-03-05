نوران جوهر وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش 2023

صعدت لاعبتا وادى دجلة نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى الدور نصف النهائي من بطولة بلاك بول للإسكواش 2023، ليواصل أبطال وادى دجلة تقديم أداء قوي بالبطولة، والتي تعد إحدى البطولات الذهبية للإسكواش، بهدف استمرار تحسين مراكز اللاعبين في التصنيف العالمي للإسكواش، وتعزيز صدارة النادي لمنصات التتويج باللعبة.

وحجزت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر، المنصفة الأولى عالميًا أول تذكرة صعود للدور نصف النهائي لبطولة بلاك بول، بعد اكتساح منافستها الإنجليزية سارة جان بيري، المصنفة الـ8 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (13-11)(9-11)(11-3) (11-4) في مباراة استغرقت (48) دقيقة، ولحقتها زميلتها بالنادي هانيا الحمامي، المصنفة الـ3 عالميًا بعد فوزها على البلجيكية تين جيليس، المصنفة الـ13 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-3) (4-11)(11-7) (11-4) في مباراة استغرقت (40) دقيقة.

ومن المقرر أن تواجه اللاعبة نوران جوهر في مباراة دور نصف النهائي منافستها النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة ال4 عالميًا وتواجه هانيا الحمامي منافستها الامريكية اماندا صبحي المصنفة ال5 عالميًا في مباراة نصف النهائي غدا الأثنين.

وانطلقت بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش يوم 2 مارس وتستمر حتى يوم 7 مارس الجاري، بنادي بلاك بول بالقاهرة، ويشارك بفعاليتها 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وتصنف هذه البطولة ضمن البطولات الذهبية للإسكواش بمجموع جوائز 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ويشارك بها 46 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.