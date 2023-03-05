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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

11 ألف وحدة.. المنيا الجديدة أكبر مجتمع عمراني بشمال الصعيد

المنيا الجديدة
المنيا الجديدة

كشف إبراهيم عزت مراسل "إكسترا نيوز" من المنيا الجديدة، مزايا المجتمع العمراني الجديد بشمال الصعيد، وهو المنيا الجديدة، الذي قال إنه يعتبر أكبر مجتمع عمراني بشمال الصعيد.

وقال عزت إن هذا المشروع متنوع الوجهات، مثل سكن مصر ودار مصر وجنة، وهو الإسكان الفاخر، وأيضا سكن لكل المصريين، وهو أحد أهم المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة، لأنه يستهدف محدودي الدخل في المحافظات، وهو المشروع الأكثر عددا من حيث الوحدات بين جميع مشروعات الدولة.

وذكر عزت أن مشروع هذه المدينة أقيم على مساحة 1522 فدانا، وبدأ العمل فيه قبل 7 سنوات، ولم يكن بهذه الصورة، ولكن تغيرت ملامح المدينة تماما، وصارت المشاريع ناطقة بعظمة المدينة.

11 ألف وحدة

ولفت إلى أن عدد وحدات سكن لكل المصريين بلغ نحو 11 ألف وحدة، إلى جانب عدد من الوحدات الخاصة في دار مصر، ومشروع جنة الخاص بالإسكان الفاخر.

وأوضح أن الاهتمام الخاص بصعيد مصر بات واضحا للجميع بعد زيارات الرئيس المتكررة في كل مدن الصعيد، وخصص أسبوعا لافتتاح عدد من المشروعات في أقصى صعيد مصر بأسوان.

الصعيد دار مصر مشروع جنه الأسكان السيسي

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