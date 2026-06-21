شاهد.. آلاف الأقباط يشاركون في رابع أيام نهضة السيدة العذراء بدير المحرق| صور

تواصلت، اليوم، فعاليات اليوم الرابع من نهضة السيدة العذراء "حالة الحديد" بدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر بجبل قسقام، وسط مشاركة كبيرة من الآباء الكهنة والرهبان والشعب، في أجواء روحية اتسمت بالصلاة والتسبيح والتأمل.

العذراء "حالة الحديد"

وشهدت الاحتفالات إقامة دورة السيدة العذراء، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، ونيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر بجبل قسقام، حيث شارك الآلاف من الزائرين في الصلوات وطلب شفاعة السيدة العذراء.

وتتضمن النهضة يوميًا صلوات رفع بخور العشية، ودورة السيدة العذراء، إلى جانب الترانيم والكلمة الروحية التي يقدمها عدد من آباء الكنيسة، وذلك ضمن برنامج الاحتفالات السنوي بعيد السيدة العذراء "حالة الحديد" الذي يستمر عدة أيام ويستقبل خلاله الدير آلاف الزائرين من مختلف المحافظات.

ويُعد دير السيدة العذراء المحرق من أبرز محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، ويشهد خلال فترة النهضة توافد أعداد كبيرة من الأقباط للمشاركة في الصلوات والاحتفالات الروحية، في تقليد سنوي يجسد مكانة الدير الروحية والتاريخية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.