الحاصلة على الماجستير في سن الثمانين تكسف تفاصيل تكريمها

قالت آمال إسماعيل أول مصرية تنال درجة الماجستير بعمر الثمانين عاما، وإحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن العالم كله يتجه نحو الشيخوخة.

وأشار الي أن العالم بدأ ينتبه أن الموارد البشرية أكثر من الموارد الطبيعية وبدأ العالم يحدد المواليد ويهتم بتنظيم الأسرة وأصبح الكثير في مرحلة الشيخوخة فبدأت اليونسكو في تعظيم الموارد البشرية.

وأضافت إحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسى، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى،:"لا يجب أن نهدر العقول البشرية، فطوال حياتى كنت أسعى أن أحصل على الماجستير.







