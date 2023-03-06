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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاصلة على الماجستير في سن الثمانين تكسف تفاصيل تكريمها

صدى البلد

 

قالت آمال إسماعيل أول مصرية تنال درجة الماجستير بعمر الثمانين عاما، وإحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن العالم كله يتجه نحو الشيخوخة.

وأشار الي أن العالم بدأ ينتبه أن الموارد البشرية أكثر من الموارد الطبيعية وبدأ العالم يحدد المواليد ويهتم بتنظيم الأسرة وأصبح الكثير في مرحلة الشيخوخة فبدأت اليونسكو في تعظيم الموارد البشرية.

وأضافت إحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسى، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى،:"لا يجب أن نهدر العقول البشرية، فطوال حياتى كنت أسعى أن أحصل على الماجستير.

 


 

برنامج التاسعة انتصار السيسى الموارد البشرية رئيس الجمهورية الشيخوخة

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