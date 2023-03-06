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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحدى المكرمات تطلب من قرينة الرئيس زيارة بيت الله الحرام

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

اعربت نجاة على، إحدى المكرمات من السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قائلة: "مكنتش أحلم أقابل زوجة الرئيس ولما قالوا لى حرم الرئيس عايزة تقابلني كنت سعيدة وفرحانة وهي إنسانة عظيمة وعندها حنية وعطف لا يوصف".
 

 

وأشارت نجاة علي، في حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن السيدة انتصار السيسي تكلمت معها وعبرت لها عن سعادتها برحلتنا، وطلبت منها تحقيق أمنيتي بزيارة بيت الله الحرام كما طلبت تعيين اولادي.

 

بينما اكدا الدكتور أحمد رحمة، أول معيد كفيف بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن والدته تاج النعم التي خرج بها في حياته وكل ما حققه وسيحققه يعود الفضل فيه لوالدته.

 

السيسي السيدة انتصار السيسي رئيس الجمهورية بيت الله الحرام جامعة القاهرة

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