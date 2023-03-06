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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبيوسف يطرح أغنية عزرائيل 2.. فيديو

ابيوسف
ابيوسف

طرح الفنان أبيوسف، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عزرائيل 2” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

يحيى نجوم الراب أبيوسف وأبو الأنوار وفليكس حفلا غنائي ضخم يوم 10 مارس المقبل بحديقة الليل والخيل بالشيخ زايد، وتم طرح التذاكر بسعر 407 و757. 

 

وكان الفنان أبيوسف، قد نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال مقطع فيديو له عبر خاصية الاستورى بعد أن حضر اجتماع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لمعرفة موقفهم فى النقابة. 

أبيوسف وأبو الأنوار وفليكس.. حفل غنائى ضخم يجمع نجوم الراب 10 مارس

وقال أبيوسف: “ده فيديو تأكيد من أني لسه خارج من نقابة الموسيقيين، ولسه كنت قاعد مع نقيب الموسيقيين اتبسطنا جدا واتعاملنا باحترام جدا، أنا بأكد بس إني خارج من النقابة مش متضايق خالص، بالعكس أنا خارج مبسوط جدًا، وبس".

وأضاف أبيوسف: “مبسوط جدا وكانت تجربة جميلة، وأنا مش متضايق، هو بس كان فيه تدافع كان صعب”.

ابيوسف الفنان أبيوسف عزرائيل انستجرام الموسيقيين نقابة الموسيقيين

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