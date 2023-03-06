أبيوسف يطرح أغنية عزرائيل 2.. فيديو

طرح الفنان أبيوسف، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عزرائيل 2” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

يحيى نجوم الراب أبيوسف وأبو الأنوار وفليكس حفلا غنائي ضخم يوم 10 مارس المقبل بحديقة الليل والخيل بالشيخ زايد، وتم طرح التذاكر بسعر 407 و757.

وكان الفنان أبيوسف، قد نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال مقطع فيديو له عبر خاصية الاستورى بعد أن حضر اجتماع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لمعرفة موقفهم فى النقابة.

وقال أبيوسف: “ده فيديو تأكيد من أني لسه خارج من نقابة الموسيقيين، ولسه كنت قاعد مع نقيب الموسيقيين اتبسطنا جدا واتعاملنا باحترام جدا، أنا بأكد بس إني خارج من النقابة مش متضايق خالص، بالعكس أنا خارج مبسوط جدًا، وبس".

وأضاف أبيوسف: “مبسوط جدا وكانت تجربة جميلة، وأنا مش متضايق، هو بس كان فيه تدافع كان صعب”.