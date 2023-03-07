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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفرحة فرحتين.. فتاة تحتفل بـ تخرجها وطلاقها في يوم واحد|فيديو

صدى البلد

في اليوم الذي انتظرت فيه الفتاة أن تسمع كلمات المباركة والمساندة من شريك حياتها تلقت اسوء  الأخبار، فبدلًا من كلمة مبروك علىالتخرج  جاءتها رسالة من زوجها بكلمة واحدة " انتي طالق".


 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو  لفتاة وهي توثق لحظة طلاقها بـ رسالة على "واتساب" في يوم تخرجها من الجامعة.


 

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وجاء في الفيديو لقطات من تطبيق واتساب الخاص بالفتاة وقد وصلتها رسالة الطلاق من زوجها: "الو انتي طالق"، بينما هي ترد عليه"ابرك الساعات".

 

وبعد تلقيها رسالة الطلاق انطلقت الفتاة للاحتفال بتخرجها من الجامعة "طلقني في يوم تخرجي وطلعت احتفلت وتعشيت".


 

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وقد حصل مقطع الفيديو على الالاف المشاهدات، وتعليقات تتضمن رسائل دعم للفتاة على الموقف الصعبة الذي عاشته.

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