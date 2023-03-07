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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصف ساعة يوميا.. اكتشف ما يحدث لجسمك عند المشي 500 خطوة

فوائد المشي يوميا
فوائد المشي يوميا لنصف ساعة  

هناك العديد من الفوائد التي يمكن جنيها من المشي يوميا، وقد كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ألاباما، أن المشي 500 خطوة في اليوم يمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية.

 

فوائد المشي يوميا لنصف ساعة

 

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن المشي يوميا يمكن ان يساعد في الحد من الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

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وجد الباحثون، إن المشي بالتحديد  تساعد على الحفاظ على الصحة الجيدة، ويقي من أمراض الشيخوخة، وقد ركزت معظم الدراسات على البالغين من مرحلة الطفولة، وشهدوا أهمية المشي بشكل يومي اكثر من 500 خطوة.

أفادت نتائج الدراسة، بأن 15 ألف من البالغين الذين يبلغ متوسط عمرهم 78 عاماً، شهدوا تحسن كبير بنسبة7.5 في المائة، وكانوا أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب التاجي أو السكتة الدماغية أو فشل القلب، بممارسة رياضة المشي يوميا.

 

فوائد المشي يوميا لنصف ساعة

 

وأوضحت نتائج الدراسة، أن لكل 500 خطوة إضافية يومياً مرتبطة بالتقليل تدريجياً من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 في المائة، وفقاً للاستنتاجات المقدمة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية القلب الأمريكية مؤتمر.

وقالت إيرين إي. دولي، أستاذة مساعدة في علم الأوبئة في جامعة ألاباما، الذي قاد الدراسة: "من المهم الحفاظ على النشاط البدني ونحن في سن صغير، ويمكن الوقاية من أكثر الأمراض المزمنة والتي لها علاقة بصحة القلب والأوعية الدموية بالمشي يوميا لما يقرب من 30 دقيقة.

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