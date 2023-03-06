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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع هائل في أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

 

وانخفض سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1853.19 دولار للأوقية اعتبارا من الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير شباط يوم الجمعة.

 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1859.60 دولار.

 

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. 

 

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير شباط مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتها في عام واحد مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في الربع الأول.

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