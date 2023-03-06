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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفاد تذاكر الحفلة الأولى لـ مسار إجباري بساقية الصاوي

صدى البلد

أعلنت فرقة مسار إجباري انتهاء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 10 مارس على مسرح ساقية الصاوي في تمام الثامنة ، وذلك عبر حسابهم بتطبيق انستجرام .

كما أعلنت فرقة مسار إجباري عن توفر تذاكر في الحفل الثاني المقرر إقامته يوم السبت 11 مارس بالإضافة إلى إقامة حفلة ثالثة يوم الجمعة 10 مارس الساعة 4 عصرا في ساقية الصاوي وتم طرح تذاكر الحفل بسعر 250 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، طرح المطرب هانى الدقاق عضو فرقة مسار اجباري اغنية "كأني بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

أغنية كأني بعيش من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

مسلسل «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة «مصنع الحكايات» (هاني سرحان)، ويتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج. 

حفل مسار إجباري فى أيام قرطاج
 

وكان فريق مساء إجباري قد قدم حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر إغانيهم القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

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