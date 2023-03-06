فيتوريا يوجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة خاصة لمحمد صلاح نجم ليفربول، بعدما أصبح الفرعون المصري الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد سجل ثنائية في شباك مانشستر يونايتد في فوز ليفربول بنتيجة7-0، مساء أمس الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مو صلاح هدفه رقم 129 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، متخطيًا رقم أسطورة الريدز روبي فاولر 128 هدفًا.

قال فيتوريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مبروك محمد صلاح، هناك لاعبون وُلدوا ليكونوا سعداء وجعل الآخرين يبتسمون بصفة خاصة".

وأضاف: "أن تكون الهداف التاريخي لليفربول أمر يجعل المصريين يشعرون بالفرحة والفخر، هذه لحظة رائعة لكل الصغار في هذا البلد".

وأتم فيتوريا: "لكن هذه القصة الرائعة لم تنته بعد".